Микелис Редлихс не сыграет на чемпионате мира

Нападающий сборной Латвии по хоккею Микелис Редлихс не примет участие в предстоящем чемпионате мира из-за травмы.

32-летний Редлихс в январе пережил сложный перелом пальца руки, из-за чего ему пришлось досрочно завершить сезон. Сейчас стало известно, что он не будет представлять сборную на предстоящем ЧМ, который пройдет в Германии и Франции с 5 по 21 мая.

В этом сезоне Микелис Редлихс провел 50 матчей в составе рижского «Динамо», забил 9 голов и сделал 7 результативных передач, заработав коэффициент полезности -14.

Реклама

Микелис представлял Латвию на 11 чемпионатах мира, а также трех Олимпийских играх.

Кроме того, до сих пор не ясна ситуация с капитаном сборной Каспаром Даугавиньшем. В плей-офф КХЛ в четвертом матче против московского «Динамо» латыш, выступающий за нижегородское «Торпедо», сломал руку. В ближайшее время станет известно, сумеет ли он помочь сборной.

В этом сезоне Даугавиньш забросил 10 шайб и сделал 22 результативные передачи, а в четырех играх розыгрыша Кубка Гагарина он отметился одним голом и двумя передачами.

Напомним, сборная Латвии на чемпионате мира в Кельне в подгруппе А встретится с Россией, США, Швецией, Словакией, Германией, Данией и Италией.