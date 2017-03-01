Микелис Редлихс не сыграет на чемпионате мира

Микелис Редлихс
 

Микелис Редлихс. Фото: Ieva Makare / LETA

Нападающий сборной Латвии по хоккею Микелис Редлихс не примет участие в предстоящем чемпионате мира из-за травмы.

32-летний Редлихс в январе пережил сложный перелом пальца руки, из-за чего ему пришлось досрочно завершить сезон. Сейчас стало известно, что он не будет представлять сборную на предстоящем ЧМ, который пройдет в Германии и Франции с 5 по 21 мая.

В этом сезоне Микелис Редлихс провел 50 матчей в составе рижского «Динамо», забил 9 голов и сделал 7 результативных передач, заработав коэффициент полезности -14.

Реклама

Микелис представлял Латвию на 11 чемпионатах мира, а также трех Олимпийских играх.

Кроме того, до сих пор не ясна ситуация с капитаном сборной Каспаром Даугавиньшем. В плей-офф КХЛ в четвертом матче против московского «Динамо» латыш, выступающий за нижегородское «Торпедо», сломал руку. В ближайшее время станет известно, сумеет ли он помочь сборной.

В этом сезоне Даугавиньш забросил 10 шайб и сделал 22 результативные передачи, а в четырех играх розыгрыша Кубка Гагарина он отметился одним голом и двумя передачами.

Напомним, сборная Латвии на чемпионате мира в Кельне в подгруппе А встретится с Россией, США, Швецией, Словакией, Германией, Данией и Италией.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 105000 EUR
Дом
Дом, Baldone, 130000 EUR
Земля
Земля, Klintaines pag., 53200 EUR

reklama.vesti.lv

Врачи поставили солистке «Миража» неутешительный диагноз Showbiz

Врачи поставили солистке «Миража» неутешительный диагноз

Жену Караченцова назвали виновной в аварии Showbiz

Жену Караченцова назвали виновной в аварии

Звезда 90-х Марина Хлебникова рассказала о страшном периоде Showbiz

Звезда 90-х Марина Хлебникова рассказала о страшном периоде

Полуголые белорусы снялись в рекламе женского белья Wo&Men

Полуголые белорусы снялись в рекламе женского белья

Названа страна с лучшим в Европе беспроводным интернетом Hi-Tech

Названа страна с лучшим в Европе беспроводным интернетом

Хоккей

TVNET спрашивает

Приходилось ли Вам давать взятку? 1

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
67 500 EUR
Дом
Дом Baltezers
138 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Центр
Продают kвартиры, Центр 108 000 EUR
Продают Дома Юрмала
Продают Дома Юрмала 290 000 EUR
Сдают kвартиры, Центр
Сдают kвартиры, Центр 485 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
МЕНЕДЖЕРА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕ ...
МЕНЕДЖЕРА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕ ...
PĀRDOŠANAS INŽENIERI (INDUSTRI ...
PĀRDOŠANAS INŽENIERI (INDUSTRI ...
MĀRKETINGA KOORDINATORU/-I
MĀRKETINGA KOORDINATORU/-I
WEB PROGRAMMĒTĀJS/-A (VAR BŪT PĒ ...
WEB PROGRAMMĒTĀJS/-A (VAR BŪT PĒ ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 