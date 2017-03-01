WADA воодушевилось прогрессом России в борьбе с допингом после заявления Путина

 

Фото: AP/Scanpix

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) воодушевлено прогрессом России в борьбе с допингом. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу WADA.

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«WADA воодушевлено прогрессом на самом высоком политическом уровне в России. Начиная с ноября 2015 года, WADA, Британское антидопинговое агентство и другие упорно работали в поддержке усилий России по восстановлению заслуживающей доверия антидопинговой системы. Это публичное признание президентом России Владимиром Путиным, что их «антидопинговая система не сработала», является важным шагом в правильном направлении», — заявил глава WADA Крэйг Риди.

В среду президент России Владимир Путин заявил, что существующая в стране антидопинговая система не сработала и призвал прислушаться к результатам работы независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.

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24 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал письмо генсека организации Кристофа де Кеппера главам национальных олимпийских комитетов. В нем говорится, что WADA признало недостаточный объем доказательств по многим случаям, упомянутым в докладе Макларена. По мнению МОК, причина в том, что пробы многих спортсменов нельзя повторно проверить.

Доклад Макларена состоит из двух частей. В нем говорилось о существовании в России государственной системы поддержки допинга, подмене проб российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи, а также о применении запрещенных препаратов рядом отечественных атлетов.

На основании первой части доклада многие российские спортсмены, включая всех легкоатлетов, кроме Дарьи Клишиной, пропустили Олимпийские игры 2016 года. Паралимпийская сборная была отстранена от Игр-2016 в полном составе.

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