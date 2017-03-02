Кокорин гонял по встречке на Bentley в центре Москвы

Стражи порядка задержали в центре столицы нападающего футбольного клуба «Зенит» Александра Кокорина, устроившего гонки по встречной полосе. Теперь спортсмену грозит лишение водительских прав.
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Футболиста задержали в ночь на 2 марта на Страстном бульваре, сообщает Life.ru. Мужчина ехал на Bentley по встречной полосе без необходимости – дороги в то время были уже свободны.
Задержавший Кокорина сотрудник ГИБДД оформил в его отношении протокол, по которому футболисту грозит лишение прав. Нападающий «Зенита» полностью отрицает свою вину и требует пересмотра решения правоохранителя.
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Позднее на место происшествия прибыл адвокат Александра Кокорина. Он заявил, что добьется отмены протокола в судебном порядке. На данный момент материалы дела уже переданы в суд.
Отметим, что на Bentley знаменитого футболиста выделяется именным госзнаком К009АА. На нем написаны инициалы спортсмена, а также номер, под которым он выступает в матчах за «Зенит».
Напомним, Александр Кокорин неоднократно попадал в поле зрения СМИ из-за своего разгульного образа жизни. Например, он вместе с другим скандально известным футболистом Павлом Мамаевым 5 июля устроил грандиозную вечеринку, на которую организаторы и гости спустили порядка 250 тысяч евро.