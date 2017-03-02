Кокорин гонял по встречке на Bentley в центре Москвы

Александр Кокорин
 

Александр Кокорин. Фото: TASS/Scanpix

Стражи порядка задержали в центре столицы нападающего футбольного клуба «Зенит» Александра Кокорина, устроившего гонки по встречной полосе. Теперь спортсмену грозит лишение водительских прав.

Еще по этой теме

Футболиста задержали в ночь на 2 марта на Страстном бульваре, сообщает Life.ru. Мужчина ехал на Bentley по встречной полосе без необходимости – дороги в то время были уже свободны.

Задержавший Кокорина сотрудник ГИБДД оформил в его отношении протокол, по которому футболисту грозит лишение прав. Нападающий «Зенита» полностью отрицает свою вину и требует пересмотра решения правоохранителя.

Реклама

Видео

Позднее на место происшествия прибыл адвокат Александра Кокорина. Он заявил, что добьется отмены протокола в судебном порядке. На данный момент материалы дела уже переданы в суд.

Отметим, что на Bentley знаменитого футболиста выделяется именным госзнаком К009АА. На нем написаны инициалы спортсмена, а также номер, под которым он выступает в матчах за «Зенит».

Напомним, Александр Кокорин неоднократно попадал в поле зрения СМИ из-за своего разгульного образа жизни. Например, он вместе с другим скандально известным футболистом Павлом Мамаевым 5 июля устроил грандиозную вечеринку, на которую организаторы и гости спустили порядка 250 тысяч евро.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Cēsis, 83000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 42000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 78900 EUR

reklama.vesti.lv

Лариса Гузеева стала ведущей нового телешоу Showbiz

Лариса Гузеева стала ведущей нового телешоу

Дочь Пескова пожаловалась на жизнь Трампу Wo&Men

Дочь Пескова пожаловалась на жизнь Трампу

Мама Навки потрясла фигурой, поворачивающей старение вспять Wo&Men

Мама Навки потрясла фигурой, поворачивающей старение вспять

В холодильнике нашли самое смертоносное место Wo&Men

В холодильнике нашли самое смертоносное место

Жену Караченцова назвали виновной в аварии Showbiz

Жену Караченцова назвали виновной в аварии

Футбол

Скандалы

TVNET спрашивает

Часто ли ты сталкиваешься с хамством на дорогах? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Дом
Дом Baltezers
138 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
46 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
67 500 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Центр
Продают kвартиры, Центр 108 000 EUR
Продают Дома Юрмала
Продают Дома Юрмала 290 000 EUR
Сдают kвартиры, Центр
Сдают kвартиры, Центр 485 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
KLIENTU MENEDŽERI
KLIENTU MENEDŽERI
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I
LOĢISTIKAS DARBINIEKS
LOĢISTIKAS DARBINIEKS
IEPIRKUMU SPECIĀLISTU/-I
IEPIRKUMU SPECIĀLISTU/-I
http://alkoutlet.lv

Темы

 