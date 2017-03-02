Кокорин гонял по встречке на Bentley в центре Москвы

Стражи порядка задержали в центре столицы нападающего футбольного клуба «Зенит» Александра Кокорина, устроившего гонки по встречной полосе. Теперь спортсмену грозит лишение водительских прав.

Футболиста задержали в ночь на 2 марта на Страстном бульваре, сообщает Life.ru. Мужчина ехал на Bentley по встречной полосе без необходимости – дороги в то время были уже свободны.

Задержавший Кокорина сотрудник ГИБДД оформил в его отношении протокол, по которому футболисту грозит лишение прав. Нападающий «Зенита» полностью отрицает свою вину и требует пересмотра решения правоохранителя.

Реклама

Видео

Позднее на место происшествия прибыл адвокат Александра Кокорина. Он заявил, что добьется отмены протокола в судебном порядке. На данный момент материалы дела уже переданы в суд.

Отметим, что на Bentley знаменитого футболиста выделяется именным госзнаком К009АА. На нем написаны инициалы спортсмена, а также номер, под которым он выступает в матчах за «Зенит».

Напомним, Александр Кокорин неоднократно попадал в поле зрения СМИ из-за своего разгульного образа жизни. Например, он вместе с другим скандально известным футболистом Павлом Мамаевым 5 июля устроил грандиозную вечеринку, на которую организаторы и гости спустили порядка 250 тысяч евро.