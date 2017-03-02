Мутко отказался ставить точку в истории с лишением Тюмени ЧМ по биатлону

Виталий Мутко
 

Виталий Мутко. Фото: Vladimir Gerdo/TASS/Scanpix

Российский вице-премьер Виталий Мутко прокомментировал лишение Тюмени права проведения чемпионата мира по биатлону в 2021 году. Слова чиновника в четверг, 2 марта, приводит ТАСС.

«Федерация все свои планы на войну, как говорится, объявила. Надо двигаться спокойно в этом направлении. Конгресс предоставлял такое право, конгресс его должен выносить. Эта история не закрыта», — заявил Мутко.

Ранее 2 марта вступило в силу решение исполкома Международного союза биатлонистов (IBU) лишить Тюмень права принять чемпионат мира 2021 года. 8 февраля IBU предложил Союзу биатлонистов России (СБР) добровольно отказаться от турнира, но этого не произошло.

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Тюмень утвердили в качестве места проведения ЧМ-2021 в сентябре 2016 года на конгрессе IBU, состоявшемся в Кишиневе. Новое место проведения соревнований до сих пор неизвестно.


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