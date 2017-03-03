43% болельщиков в мире против проведения ЧМ-2018 в России

Наибольшее число противников ЧМ-2018 в России - в Ирландии. Нидерландах, Швеции и Британии. За проведение соревнований в РФ -главным образом сами россияне, а также болельщики из Колумбии и ЮАР.

К проведению ЧМ-2018 по футболу негативно относятся 43% болельщиков по всему миру, за выступают 39%, еще 18% не имеют мнения на этот счет. Об этом говорится в исследовании Transparency International, опубликованном в четверг, 2 марта.

Против проведения чемпионата мира по футболу в России высказались 71% опрошенных болельщиков в Ирландии, 69% голландских фанатов и 68% опрошенных в Швеции и Великобритании. В США противниками этого решения оказались 47% респондентов.

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За то, чтобы соревнования прошли в России, выступили 89% опрошенных российских болельщиков, а также 57% фанатов из Колумбии и 56% - из ЮАР.

Более половины болельщиков не доверяют ФИФА

Согласно результатам опроса, 53% респондентов по всему миру не доверяют Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА), 32% - доверяют, еще 15% не смогли дать ответ на этот вопрос. С тем, что ФИФА активно работает по борьбе с коррупцией в футболе, не согласны 46% опрошенных, согласны - 34%, 20% сказали, что не имеют мнения на этот счет.

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