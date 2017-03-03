Глава WADA назвал ударом исподтишка открытое письмо МОК о докладе Макларена

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди
 

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди. Фото: AP/Scanpix

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК), за публикацию открытого письма, в котором говорилось о нехватке доказательств в докладе независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена. Об этом сообщает insidethegames.

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«Я не знал, что МОК собирался опубликовать письмо, я был уверен, что удар исподтишка не случится. Письмо было попросту контрпродуктивно, так как WADA долго и упорно проводило работу с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) по восстановлению антидопинговой системы», — сказал Риди.

24 февраля МОК опубликовал письмо генсека организации Кристофа де Кеппера главам национальных олимпийских комитетов. В нем сообщалось, что WADA признало недостаточный объем доказательств по многим случаям, упомянутым в докладе Макларена.

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Отчет состоит из двух частей. В нем сообщается о существовании в России государственной системы поддержки допинга, подмене проб российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи, а также о применении запрещенных препаратов рядом отечественных атлетов.

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