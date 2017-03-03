В WADA задумались о включении кофеина в список запрещенных препаратов

 

Фото: Reuters/ScanPix

Кофеин может пополнить список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA) в 2018 году. Об этом рассказал руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба, сообщает ТАСС.

«В лист ожидания WADA, к примеру, входит кофеин. И если он войдет в запрещенный список, то мы просто будем вынуждены рекомендовать не употреблять кофе и другие содержащие кофеин продукты и препараты», — заявил он.

Уйба добавил, что решение по кофеину WADA может принять уже до конца 2017 года.

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Список запрещенных веществ агентства обновляется каждый год. С января 2016 года спортсменам запретили принимать мельдоний, в результате чего последовала череда допинговых скандалов с участием в том числе российских спортсменов. В том же году ФМБА начало свои исследования препарата. В редакции списка 2017 года мельдоний также присутствует.


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