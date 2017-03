Баскетбольный клуб подписал игрока, а через два часа отказался от него

Тем не менее, за эти два часа Хосе Кальдерон заработал 415 тысяч долларов, не сыграв за клуб ни минуты. «Голден Стэйт Уорриорз» решил выплатить ему компенсацию, хотя договоренность о переходе игрока была устной.

Клуб отказался от защитника, поскольку из-за травмы нападающего ему внезапно понадобился игрок на этой позиции.

Джерси «Голден Стэйт Уорриорз» Хосе Кальдерон так ни разу и не надел.

Twitter

Warriors sign Matt Barnes, waive Jose Calderon. But there was still this jersey outside of the visiting locker room in Chicago: pic.twitter.com/EKUFUlMUZM— Michael Singer (@msinger) 2 March 2017