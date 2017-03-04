Бой Нурмагомедова с Фергюсоном отменен

Бой за звание временного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном отменен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу UFC.

Ранее в пятницу Нурмагомедов был госпитализирован с подозрением на камни в почках.

Бой Нурмагомедова и Фергюсона должен был пройти в ночь на 5 марта в Лас-Вегасе в рамках шоу UFC 209.

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В активе Нурмагомедова 24 победы в 24 поединках в профессиональной карьере. Фергюсон провел 25 боев, в которых одержал 22 победы и потерпел три поражения.