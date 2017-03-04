Президент Хоккейной федерации Скрынник орал матом на судей и отстранял их от работы

 

Фото: TASS

Президент Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник оказывал давление на арбитров и отстранял их от судейства, если они не выполняли «установку» федерации. Об этом life.ru рассказал известный в недавнем прошлом судья Максим Легаев.

Моя история произошла полтора года назад. Дело было перед полуфинальным матчем Кубка России 2015 года "СКА-Нефтяник" - "Динамо". Его в итоге выиграла команда, которая была сильнее, - СКА. А нам было сказано перед игрой, что выиграть должно было "Динамо". Но как же оно победит, если в два раза слабее?"

Кто требовал победу «Динамо»?

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"Представители судейского комитета. В федерации есть ответственные за такие дела люди. Конкретных фамилий, извините, назвать не могу, не хочу подставлять никого. Незадолго до игры к нашей судейской бригаде зашли в комнату люди и сказали: сегодня вы должны обеспечить выход в финал "Динамо".

В результате

"Игра в итоге закончилась 5:3 в пользу СКА. В ворота СКА были назначены два пенальти, игрокам хабаровчан было дано в два раза больше штрафных минут.

Но главное началось после матча. Через несколько минут после финального свистка к нам в судейскую комнату зашёл президент Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник и долго на нас орал, матом, в самой грубой форме, какой только возможно. Кричал так, что слышно было на улице, мне кажется. Он был просто в бешенстве. Сказал, что всех на*** дисквалифицирует. Дословно: «Не хочешь работать - значит, не будешь, ***».

По словам Максима Легаева, после этого разговора его судейская карьера, по сути, завершилась. После скандальной игры «Водник» - «Байкал-Энергия», которая удивила весь спортивный мир, все больше сообщений в СМИ, указывающих на коррупцию в российском хоккее с мячом.

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