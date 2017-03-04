Болельщики ЦСКА и «Зенита» устроили драку во время матча

 

Фото: Sputnik/Scanpix

Болельщики московского ЦСКА и петербургского «Зенита» подрались на трибунах во время матча 18-го тура чемпионата России. Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена».

По информации ТАСС, на матч приехали около трех тысяч болельщиков «Зенита». На 15-й минуте игры кто-то из них поджег атрибутику ЦСКА, московские болельщики «ответили агрессивными действиями». Началась драка с участием около десяти человек. Кроме того, в гостевой сектор фанатами ЦСКА бросили несколько дымовых шашек.

Драка была прекращена после вмешательства стюардов. Позже к месту происшествия прибыли сотрудники ОМОНа.

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Матч закончился со счетом 0:0.

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