Австрийский лыжник Хиршер в рекордный шестой раз выиграл Кубок мира

Марсель Хиршер
 

Марсель Хиршер. Фото: AP/Scanpix

Австриец Марсель Хиршер стал первым лыжником в истории, выигравшем шесть Кубков мира.

Шестой «Хрустальный глобус» он завоевал, победив на гигантском слаломе на этапе КМ в словенском Краньска-Горе. Гонка прошла в субботу, 4 марта. Второе место занял норвежец Лейф Кристиан Хауген, третий результат показал швед Маттс Ольссон.

В активе австрийца стало 1375 очков, он стал недосягаем для норвежца Хьетила Янсруда,

с 871 очком занимающего второе место в общем зачете.

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Пять Кубков мира помимо Хиршера завоевывал лыжник из Люксембурга Марк Жирарделли, выступавший в 1980-90 годы.

В женском лыжном спорте единственной обладательницей шести Кубков мира является австрийка Аннемари Мозер-Прель.


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