В Аргентине отложили старт футбольного чемпионата из-за забастовки игроков

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Возобновление чемпионата Аргентины откладывается из-за забастовки футболистов. Как сообщает ВВС, матчи в трех высших дивизионах аргентинского чемпионата отложены, пока Ассоциация футбола Аргентины не решит проблему с финансами клубов.