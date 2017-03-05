Из сборной США уволен тренер, унижавший достоинство велосипедисток

Главный тренер женской сборной США по велоспорту на треке Энди Спаркс, с которым команда выиграла серебряные медали Олимпийских игр 2016 года в гонке преследования, был уволен после жалобы трех спортсменок на его поведение, сообщает NEWSru со ссылкой на Inside the Games.

Спортсменки рассказали, что тренер регулярно называл их «жалкими», а также смеялся в случае их падений и неоднократно доводил их до слез.

Федерация велоспорта США, изучив микроклимат в коллективе, приняла решение отстранить специалиста от работы за нарушение кодекса поведения федерации.

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Спаркс тренировал сборную США на Играх в Пекине, после чего перешел к работе с ирландской командой. В 2014 году Спаркс вернулся в США для подготовки национальной сборной к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро 2016 года.