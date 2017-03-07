Ибрагимовича дисквалифицировали на три матча за удар соперника локтем в лицо

Златан Ибрагимович
 

Златан Ибрагимович. Фото: REUTERS/Scanpix

Футбольная ассоциация Англии (FA) дисквалифицировала нападающего «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича на три матча за удар защитника «Борнмута» Тайрона Мингза локтем в лицо. Об этом сообщается на сайте организации.

Команды встречались в 27-м туре Английской премьер-лиги. Эпизод произошел на 44-й минуте матча. Ибрагимович и Мингз вели верховую борьбу за мяч, и форвард «Манчестер Юнайтед» нанес удар локтем в лицо соперника. Этот момент не был занесен в протокол поединка, однако его видеозапись была опубликована на YouTube-канале 21stCenturyFootball, после чего началось разбирательство.

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