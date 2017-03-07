К ЧМ-2018 в России выпустят «ложки победы» — национальный инструмент болельщика

 

Фото: Yegor Aleyev/TASS/Scanpix

К чемпионату мира по футболу 2018 года в России выпустят «ложки победы» — национальный музыкальный инструмент болельщика. Их разрабатывает мастер по изготовлению русских музыкальных инструментов из подмосковной Электростали Рустам Нугманов. На свой проект он получит президентский грант.

Распоряжение о выделении грантов Владимир Путин подписал 22 февраля. Нугманову выделят деньги «на осуществление проекта по созданию национального музыкального инструмента болельщика России».

В интервью изданию Znak.com Нугманов сообщил, что заявленная сумма гранта — миллион рублей. Он отметил, что контракт с ним пока не заключен.

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По словам Нугманова, он занялся разработкой национального инструмента болельщика в 2010 году. «Сначала мы исключили духовые музыкальные инструменты из-за масштабной критики использования вувузел в ЮАР. Потом были исключены сложные в использовании и крупногабаритные инструменты — балалайка, гармонь, а также струнные — гусли, гудок, цимбалы и другие», — рассказал мастер.

Ложки Нугманов считает наиболее удобным в использовании «культурно-ассоциативным инструментом России».

Название «ложки победы» объясняется конструкцией инструмента. «Для простоты и удобства использования было сделано крепление — V-образный держатель. Этот инструмент является символом победы, поскольку по форме напоминает латинскую букву V», — пояснил мастер.

«По условиям получаемого гранта завершить проект нужно к 1 октября 2017 года, но думаю, что успеем сдать «ложки победы» раньше», — сообщил Нугманов.

Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи состоятся в 11 городах — Москве, Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Калининграде, Самаре, Волгограде, Сочи, Ростове-на-Дону и Саранске.


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