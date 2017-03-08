Бобровский повторил рекорд «Коламбуса» по количеству сухих матчей подряд

Вратарь «Коламбус Блю Джекетс» и сборной России Сергей Бобровский в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Джерси Дэвилс» отразил все 33 броска и был признан первой звездой матча. Об этом сообщается на сайте лиги.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Коламбуса», заброшенными шайбами отметились Оливер Бьеркстранд (50-я минута) и Кэм Аткинсон (59).

Бобровский не пропустил в третьем матче подряд, повторив рекорд клуба, установленный в 2008 году Стивом Мэйсоном. В нынешнем сезоне это шестой шат-аут Бобровского — личный рекорд голкипера.

Реклама

«Коламбус» имеет в активе 90 очков после 65 матчей и занимает второе место в Восточной конференции.