Бобровский повторил рекорд «Коламбуса» по количеству сухих матчей подряд

Сергей Бобровский
 

Сергей Бобровский. Фото: AP/Scanpix

Вратарь «Коламбус Блю Джекетс» и сборной России Сергей Бобровский в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Джерси Дэвилс» отразил все 33 броска и был признан первой звездой матча. Об этом сообщается на сайте лиги.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Коламбуса», заброшенными шайбами отметились Оливер Бьеркстранд (50-я минута) и Кэм Аткинсон (59).

Бобровский не пропустил в третьем матче подряд, повторив рекорд клуба, установленный в 2008 году Стивом Мэйсоном. В нынешнем сезоне это шестой шат-аут Бобровского — личный рекорд голкипера.

Реклама

«Коламбус» имеет в активе 90 очков после 65 матчей и занимает второе место в Восточной конференции.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Rīga, 279000 EUR
Земля
Земля, Engures pag., 14500 EUR
Дом
Дом, Rīga, 295000 EUR

reklama.vesti.lv

Вдова актера Петренко устроила скандал на его похоронах Showbiz

Вдова актера Петренко устроила скандал на его похоронах

Назван лучший автомобиль Европы 2017 года Hi-Tech

Назван лучший автомобиль Европы 2017 года

Иван Ургант поделился редким снимком с женой Showbiz

Иван Ургант поделился редким снимком с женой

Венеция полностью уйдет под воду примерно через 80 лет Hi-Tech

Венеция полностью уйдет под воду примерно через 80 лет

Европа запустила ракету на украинском двигателе Hi-Tech

Европа запустила ракету на украинском двигателе

Хоккей

TVNET спрашивает

Сколько денег на цветы и подарки ты планируешь потратить 8 марта? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
32 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Ozolnieki
215 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 275 000 EUR
Сдают kвартиры, Центр
Сдают kвартиры, Центр 485 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки 44472 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
WEB PROGRAMMĒTĀJS/-A (VAR BŪT PĒ ...
WEB PROGRAMMĒTĀJS/-A (VAR BŪT PĒ ...
PĀRDOŠANAS UN KLIENTU SERVISA S ...
PĀRDOŠANAS UN KLIENTU SERVISA S ...
VADĪTĀJA ASISTENTI/-U
VADĪTĀJA ASISTENTI/-U
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLIS ...
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLIS ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 