Дирк Новицки установил уникальное достижение НБА

Игрока Даллас Маверикс Дирк Новицки стал 6-м игроком в истории НБА и первым иностранцем в Лиге, кто достиг рубежа в 30 000 набранных очков.

При этом Дирк Новицки присоединился к Коби Брайанту и Карлу Мэлоуну, которые достигли этой отметки, выступая за одну команду.

Немцу нужно было набрать 20 очков в матче с Лейкерс» дабы установить достижение, и он быстро взялся за дело: шесть первых бросков с игры были точны; еще два пункта игрок Даллас Маверикс набрал с линии штрафных.

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Чуть более чем через минуту во второй четверти Новицки исполнил свой коронный бросок через Ларри Нэнса-младшего, который и стал для него юбилейным.