Американский тренер по фигурному катанию обвинил судей в симпатиях к фигуристкам РФ

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Американский тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян раскритиковал судейство на женских соревнованиях. По его мнению, арбитры относятся к российским спортсменкам более благосклонно, чем к остальным. Об этом сообщает Golden Skate.

«Мы не уделяем этому внимания, и я не знаю почему. Другие фигуристки выполняют те же элементы, хотя россиянки и делают это стабильнее, с этим я согласен. Но почему-то мы после турниров не обсуждаем разницу в оценках за компоненты. Эта разница удивляет меня после каждого соревнования», — заявил тренер.

На чемпионате Европы 2017 года россиянка Евгения Медведева с двумя мировыми рекордами (баллы за произвольную программу и общая сумма баллов) выиграла чемпионат Европы. Второй стала ее соотечественница Анна Погорилая.

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Чемпионат мира — 2017 пройдет с 29 марта по 2 апреля в Финляндии.

Арутюнян известен по работе с такими фигуристами, как Мао Асада (Япония), Мишель Кван (США) и Александр Абт (Россия).

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