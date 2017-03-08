Серена Уильямс покинет первое место мирового рейтинга WTA

Американская теннисистка Серена Уильмся отказалась от участия в турнире в Индиан-Уэллсе и Майами по причине проблем с коленями.

«Очень жаль, что не смогу принять участие в этих соревнованиях, но буду продолжать двигаться вперед и сохранять позитивный настрой. С нетерпением жду скорейшего возвращения на корт», – приводит слова Серены Уильямс официальный сайт WTA.

Таким образом, в обновленном рейтинге от 20 марта на вершину женской мировой классификации вернется немка Анжелик Кербер.

Реклама

Еще по этой теме