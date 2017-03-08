Серена Уильямс покинет первое место мирового рейтинга WTA

Серена Уильямс
 

Серена Уильямс. Фото: AP/Scanpix

Американская теннисистка Серена Уильмся отказалась от участия в турнире в Индиан-Уэллсе и Майами по причине проблем с коленями.

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«Очень жаль, что не смогу принять участие в этих соревнованиях, но буду продолжать двигаться вперед и сохранять позитивный настрой. С нетерпением жду скорейшего возвращения на корт», – приводит слова Серены Уильямс официальный сайт WTA.

Таким образом, в обновленном рейтинге от 20 марта на вершину женской мировой классификации вернется немка Анжелик Кербер.

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