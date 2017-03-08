Серена Уильямс покинет первое место мирового рейтинга WTA

Американская теннисистка Серена Уильмся отказалась от участия в турнире в Индиан-Уэллсе и Майами по причине проблем с коленями.
- Теннисистка Серена Уильямс может попробовать себя в реслинге 27 февраля 2017 г.
- Серена Уильямс снялась обнаженной для журнала 16 февраля 2017 г.
«Очень жаль, что не смогу принять участие в этих соревнованиях, но буду продолжать двигаться вперед и сохранять позитивный настрой. С нетерпением жду скорейшего возвращения на корт», – приводит слова Серены Уильямс официальный сайт WTA.
Таким образом, в обновленном рейтинге от 20 марта на вершину женской мировой классификации вернется немка Анжелик Кербер.