СКА потерпел первое поражение в Кубке Гагарина

 

Фото: Sputnik/LETA

Петербургский СКА потерпел первое поражение в Кубке Гагарина нынешнего сезона, дома проиграв в овертайме в первом четвертьфинальном матче московскому «Динамо» со счетом 2:3. Ранее команда Олега Знарка в 1/8 финала в четырех встречах прошла подмосковный «Витязь».

Победителем регулярного чемпионата КХЛ в нынешнем сезоне в третий раз подряд стал ЦСКА. В турнирной таблице столичные армейцы набрали 137 очков в 60 матчах.

Столько же очков у СКА, но за счет большего количества побед в основное время московские армейцы опередили петербургских.

Реклама

В Кубке Гагарина у ЦСКА будет преимущество во всех раундах.

Еще по этой теме
Хоккеист ЦСКА растерялся во время драки на матче Кубка Гагарина

Хоккеист ЦСКА растерялся во время драки на матче Кубка Гагарина

«Ак Барс» и «Магнитка» вышли в четвертьфинал розыгрыша Кубка Гагарина

«Ак Барс» и «Магнитка» вышли в четвертьфинал розыгрыша Кубка Гагарина


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Земля
Земля, Klintaines pag., 53200 EUR
Квартира
Квартира, Jaunmārupe, 83500 EUR
Дом
Дом, Ķekavas pag., 179500 EUR

reklama.vesti.lv

Уфолог обнаружил «башню» на поверхности Цереры Hi-Tech

Уфолог обнаружил «башню» на поверхности Цереры

То, что все называют ленью - признак интеллекта! И вот почему Wo&Men

То, что все называют ленью - признак интеллекта! И вот почему

Назван лучший автомобиль Европы 2017 года Hi-Tech

Назван лучший автомобиль Европы 2017 года

Из секс-бомбы в скромницы: Андерсон сразила естественным образом Wo&Men

Из секс-бомбы в скромницы: Андерсон сразила естественным образом

Китай разрабатывает корабль для доставки четырех людей на Луну Hi-Tech

Китай разрабатывает корабль для доставки четырех людей на Луну

Спорт

Хоккей

TVNET спрашивает

Сколько денег на цветы и подарки ты планируешь потратить 8 марта? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Ozolnieki
215 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
45 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 275 000 EUR
Сдают kвартиры, Центр
Сдают kвартиры, Центр 485 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки 44472 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
KLIENTU APKALPOŠANAS MENEDŽERI ( ...
KLIENTU APKALPOŠANAS MENEDŽERI ( ...
PERSONĀLA ATLASES VADĪTĀJS/-A
PERSONĀLA ATLASES VADĪTĀJS/-A
KORPORATĪVO PĀRDOŠANAS MENEDŽERI ...
KORPORATĪVO PĀRDOŠANAS MENEDŽERI ...
МЕНЕДЖЕРА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕ ...
МЕНЕДЖЕРА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕ ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 