Петербургский СКА потерпел первое поражение в Кубке Гагарина нынешнего сезона, дома проиграв в овертайме в первом четвертьфинальном матче московскому «Динамо» со счетом 2:3. Ранее команда Олега Знарка в 1/8 финала в четырех встречах прошла подмосковный «Витязь».

Победителем регулярного чемпионата КХЛ в нынешнем сезоне в третий раз подряд стал ЦСКА. В турнирной таблице столичные армейцы набрали 137 очков в 60 матчах.

Столько же очков у СКА, но за счет большего количества побед в основное время московские армейцы опередили петербургских.

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В Кубке Гагарина у ЦСКА будет преимущество во всех раундах.

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