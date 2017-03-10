Стало известно, сколько получат игроки Барселоны за Лигу чемпионов

Испанская пресса узнала размер призовых, которые получат игроки Барселоны за победу над ПСЖ в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
По информации журналиста издания COPE Хелены Кондис, руководство Барселоны вознаградит каждого своего футболиста премиальными на 400 тысяч евро.
При этом
деньги получат и те, кто остался на скамейке запасных, правда, там суммы поменьше.
Ранее сообщалось, что игроки ПСЖ могли получить по миллиону евро каждый в случае итоговой победы над Барселоной.
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