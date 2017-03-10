Стало известно, сколько получат игроки Барселоны за Лигу чемпионов

 

Фото: AFP/LETA

Испанская пресса узнала размер призовых, которые получат игроки Барселоны за победу над ПСЖ в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

По информации журналиста издания COPE Хелены Кондис, руководство Барселоны вознаградит каждого своего футболиста премиальными на 400 тысяч евро.

При этом

деньги получат и те, кто остался на скамейке запасных, правда, там суммы поменьше.

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Ранее сообщалось, что игроки ПСЖ могли получить по миллиону евро каждый в случае итоговой победы над Барселоной.

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