Скончался чемпион мира по автогонкам «Формула-1»

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Чемпион мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» 1964 года британец Джон Сертис скончался в лондонской больнице на 84-м году жизни. Об этом говорится в заявлении семьи Сертиса.

Сертис является единственным в мире гонщиком, который становился чемпионом мира в «Формуле-1» и мотогонках (1956, 1958, 1959, 1960). Всего за 12-летнюю карьеру в «Формуле-1» Сертис выиграл шесть гонок.

Его сын Генри Сертис погиб в гонке «Формулы-2» в 2009 году, пишет ТАСС.

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