Скончался чемпион мира по автогонкам «Формула-1»

Сертис является единственным в мире гонщиком, который становился чемпионом мира в «Формуле-1» и мотогонках (1956, 1958, 1959, 1960). Всего за 12-летнюю карьеру в «Формуле-1» Сертис выиграл шесть гонок.

Его сын Генри Сертис погиб в гонке «Формулы-2» в 2009 году, пишет ТАСС.

John Surtees, the only world champion on two wheels and four, dies at 83 https://t.co/4Ie2oeHlyu pic.twitter.com/hfrgwPMLj8— Jalopnik (@Jalopnik) 10 марта 2017 г.