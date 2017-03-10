Youtube видео трюков детей-хоккеистов собрало 15 млн просмотров

Пользователей поразило Ютуб ВИДЕО, на котором запечатлены хоккейные трюки, выполняемые детьми на льду.

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Российский сегмент Интернена буквально взорвало короткое Ютуб ВИДЕО, снятое на тренировке детской хоккейной школы в Екатеринбурге.

В кадре восьмилетние игроки ловко делают рывки и выполняют трюки на огромных скоростях. Юных спортсменов уже прозвали «новыми Овечкиными»: по мнению пользователей Сети, команда хоккеистов 2008 года рождения вполне могла бы выйти в плей-офф российской взрослой лиги.

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Выложенные на популярном видеохостинге YouTube и в соцсети ролик суммарно набрал уже 15 миллионов просмотров.

Известно, что тренерами детской команды «Автомобилист-2008» являются Александр Антропов и Сергей Немолодышев. При этом на новогоднем турнире «Планета хоккея» в Подмосковье «Автомобилист-2008» завоевал золотые медали, выиграв все матчи с общей разницей забитых шайб 112:7.

Youtube

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