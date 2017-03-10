Американские каналы устроили войну за право показать бой Кличко - Джошуа

Владимир Кличко
 

Владимир Кличко. Фото: AP/Scanpix

Пока не известно, какой из американских каналов покажет бой украинского и британского боксеров.

Американские каналы HBO и Showtime ведут серьезную войну за право показать бой украинца Владимира Кличко с британцем Энтони Джошуа, который запланирован на 29 апреля в Лондоне.

У Владимира Кличко действующий контракт с телеканалом HBO, а у Энтони Джошуа – с телеканалом Showtime и каналы пока не могут прийти к решению как совместно или какой из каналов этот бой покажут.

Реклама

«Этот проблема оказался тяжелее, и на ее решение потребовалось больше времени, чем я ожидал. Этот бой – такая себе мини-версия боя Мейезер – Пакьяо в плане привязанности к телеканалам, и мы пока не смогли решить эту проблему. Но есть пара вариантов ее решения, по которым я настроен довольно оптимистично», – сказал генеральный менеджер Showtime Sports Стивен Эспиноза в комментарии Boxing Scene.

Еще по этой теме
Продажи билетов на бой Кличко с Джошуа побили кассовый рекорд

Продажи билетов на бой Кличко с Джошуа побили кассовый рекорд

Тренер Кличко призвал дисквалифицировать Поветкина за прием допинга

Тренер Кличко призвал дисквалифицировать Поветкина за прием допинга

Мордобой с участием Кличко сорвал заседание

Мордобой с участием Кличко сорвал заседание


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 76580 EUR
Квартира
Квартира, Jūrmala, 219900 EUR
Дом
Дом, Spilve, 235000 EUR

reklama.vesti.lv

Медики объяснили, почему традиционная яичница на завтрак вредна Wo&Men

Медики объяснили, почему традиционная яичница на завтрак вредна

Названы 10 худших автомобилей 2016 года Hi-Tech

Названы 10 худших автомобилей 2016 года

Неожиданно! Вера Брежнева изменилась до неузнаваемости Showbiz

Неожиданно! Вера Брежнева изменилась до неузнаваемости

Стивен Сигал отказался жить в России Showbiz

Стивен Сигал отказался жить в России

Родившая в 72 года индианка рассказала о последствиях этого Wo&Men

Родившая в 72 года индианка рассказала о последствиях этого

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Baltezers
138 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 275 000 EUR
Сдают kвартиры, Центр
Сдают kвартиры, Центр 485 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки 44472 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
SERVISA INŽENIERIS/-E
SERVISA INŽENIERIS/-E
FIELD SERVICE ENGINEER
FIELD SERVICE ENGINEER
KLIENTU MENEDŽERI
KLIENTU MENEDŽERI
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I
http://alkoutlet.lv

Темы

 