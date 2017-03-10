Американские каналы устроили войну за право показать бой Кличко - Джошуа

Пока не известно, какой из американских каналов покажет бой украинского и британского боксеров.

Американские каналы HBO и Showtime ведут серьезную войну за право показать бой украинца Владимира Кличко с британцем Энтони Джошуа, который запланирован на 29 апреля в Лондоне.

У Владимира Кличко действующий контракт с телеканалом HBO, а у Энтони Джошуа – с телеканалом Showtime и каналы пока не могут прийти к решению как совместно или какой из каналов этот бой покажут.

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«Этот проблема оказался тяжелее, и на ее решение потребовалось больше времени, чем я ожидал. Этот бой – такая себе мини-версия боя Мейезер – Пакьяо в плане привязанности к телеканалам, и мы пока не смогли решить эту проблему. Но есть пара вариантов ее решения, по которым я настроен довольно оптимистично», – сказал генеральный менеджер Showtime Sports Стивен Эспиноза в комментарии Boxing Scene.

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