«Ак Барс» сделал хорошую заявку на выход в полуфинал Кубка Гагарина

Хоккеисты "Ак Барса"
 

Хоккеисты "Ак Барса". Фото: Dmitry Feoktistov / TASS

Казанский «Ак Барс» со счетом 2:0 победил омский «Авангард» в матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина. В составе гостей отличились Федор Малыхин (57') и Михал Йордан (60'). Счет в серии до четырех побед стал 2:0 в пользу клуба из Казани. Следующая встреча команд состоится в столице Татарстана 13 марта.

Для наставника «Ак Барса» Зинетулы Билялетдинова этот матч стал тысячным в чемпионатах России в качестве главного тренера.

«Как-то по-особенному я на эту игру не смотрел, я к этим вещам достаточно спокойно отношусь - это наша работа,

- сказал Билялетдинов журналистам. - Играть было непросто: «Авангард» играл очень хорошо, немного нам давал играть в его зоне».

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Тренерскую карьеру Билялетдинов начал в московском «Динамо» в 1988 году. В 1993 году Билялетдинов был приглашен в качестве ассистента главного тренера в клуб НХЛ «Виннипег Джетс». В 1997 году он вернулся в «Динамо», с которым стал чемпионом страны в 2000 году. В 2004 году специалист возглавлял сборную России на Кубке мира.

С 2004 по 2011 год Билялетдинов был главным тренером казанского «Ак Барса». За это время клуб стал чемпионом России в 2006 году и дважды обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010).

В 2011 году был приглашен в сборную России, с которой выиграл чемпионат мира 2012 года, не потерпев ни единого поражения на турнире. В 2014 году возглавлял сборную России на Олимпийских играх в Сочи, после этого вернулся на должность главного тренера «Ак Барса».

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