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Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду во второй раз станет отцом — в ближайшие месяцы у него появятся два-мальчка-близнеца.

Как сообщает газета The Sun, наследников футболисту вновь родит суррогатная мать. Отмечается, что она находится на поздней стадии беременности и живет на западном побережье США.

Роналду рассказал своему ближайшему окружению, что когда близнецы появятся на свет, их доставят в особняк португальца на окраине Мадрида.

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«Криштиану не терпится встретить новых членов его семьи. Он старается скрывать свою личную жизнь, но рассказал своим близким друзьям, что близнецы очень скоро родятся. Он чувствует, что настало время, чтобы у его сына появились братья, с которыми он будет расти», — заявил журналистам источник в семье Роналду.

Единственный на данный момент сын футболиста — семилетний Криштиану-младший — был также рожден суррогатной матерью, хотя в то время Роналду встречался с российской моделью Ириной Шейк. Сейчас Роналду в отношениях с 23-летней моделью Джорджиной Родригес, и, в целом, довольно активен в отношениях с женским полом. При этом ни одна из его подруг, по неизвестным причинам, так и не стала мамой его детей.


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