«Барселона» впервые за пять месяцев проиграла в чемпионате Испании

Луис Суарес
 

Луис Суарес. Фото: REUTERS/Scanpix

«Барселона» проиграла «Депортиво» в матче 27-го тура испанской Примеры.

Встреча состоялась на стадионе «Риасор» в Ла-Корунье в воскресенье, 12 марта, и завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Депортиво вышел вперед на 40-й минуте, отличился Хоселу. В самом начале второго тайма Луис Суарес сравнял счет. Решающий мяч на 74-й минуте забил Бергантиньос Алекс.

«Барселона» с 60 очками возглавляет турнирную таблицу Примеры и опережает мадридский «Реал» на одно очко, при этом у королевского клуба два матча в запасе. «Депортиво» идет 15-м с 27 очками в активе.

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Каталонцы проиграли во внутреннем первенстве впервые со 2 октября 2016 года, когда они уступили «Сельте» со счетом 3:4.

9 марта в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов «Барселона» на своем поле обыграла французский «Пари Сен-Жермен» со счетом 6:1 и вышла в четвертьфинал турнира. Первый поединок в Париже завершился поражением сине-гранатовых со счетом 0:4.

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