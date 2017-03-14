Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер
 

Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер. Фото: Artyom Korotayev/TASS/Scanpix

Руководитель футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер лишился среднего пальца на правой руке. В сети появились фотографии, на которых видна травмированная рука Гинера с наложенной на нее специальной повязкой.

Как отмечается, ампутировать палец президенту ЦСКА пришлось врачам из-за того, что Гинер получил серьезную травму во время обычной прогулки с собакой.

По данным Лайфа, руководитель футбольного клуба не совсем правильно держал поводок, просунув палец в образовавшееся кольцо. Но в этот момент собака что-то заметила и резко дернула в сторону, в результате чего Гинер и получил травму.

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В настоящее время у врачей нет опасений за здоровье президента красно-синих.

Между тем директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксенов отказался комментировать «Газете.Ru» появившиеся в СМИ информацию.

Напомним, на данный момент красно-синие делят с «Зенитом» второе место в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Спартака» на восемь очков.


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