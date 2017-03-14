Зарипов установил рекорд плей-офф КХЛ по хет-трикам

Данис Зарипов
 

Данис Зарипов. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Магнитогорский «Металлург» одержал победу над астанинским «Барысом» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Встреча в Астане завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей, в составе которых хет-трик сделал Данис Зарипов, преодолевший рубеж в 850 очков в чемпионатах России. Также по шайбе забросили Сергей Мозякин и Ян Коварж. У «Барыса» трижды отличился Дастин Бойд.

Хет-трик Зарипова стал для 35-летнего ветерана третьим в последних четырех играх текущего плей-офф. Мозякин, отметившийся в матче также двумя результативными передачами, побил рекорд Александра Радулова по числу передач в КХЛ. В активе форварда их стало 389.

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Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу «Металлурга». Следующий матч пройдет 15 марта в Астане.

В другой восточной серии омский «Авангард» в гостях в овертайме одержал победу над казанским «Ак Барсом» со счетом 4:3. Победная шайба на счету Дэвида Бута. Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу «Ак Барса». Следующий матч пройдет 15 марта в Казани.


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