Российская гимнастка выставила на продажу подаренную за золото Олимпиады машину

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина выложила в своем инстаграме объявление о продаже автомобиля, который был подарен ей за победу на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

«Друзья, продаю свою машину! BMW X6 xDrive35i! Была подарена за олимпийское золото в августе 2016, эксклюзивная модель. В отличном состоянии, относилась бережно, ездила аккуратно, честное слово. Автомобиль отличный, очень повезет тому, кому он достанется. Не хочется с ним расставаться, но так складываются обстоятельства», — отметила 22-летняя спортсменка в тексте объявления.

Ранее стало известно, что с подаренной за олимпийское золото машиной сделала теннисистка Елена Веснина.

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