Российская гимнастка выставила на продажу подаренную за золото Олимпиады машину

‼️Друзья, продаю свою машину‼️ BMW X6 xDrive35i❗ Была подарена за олимпийское золото в августе 2016, эксклюзивная модель. В отличном состоянии, относилась бережно, ездила аккуратно честное слово☺️🙌🏻 Автомобиль отличный, очень повезёт тому, кому он достанется 👍🏼 Не хочется с ним расставаться, но так складываются обстоятельства. 📩По всем вопросам пишите 👉🏼+7 915 139-45-29 или в Директ😉 🙏🏼Буду очень благодарна за репост🔁

