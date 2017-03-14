Роналду назвал количество выполняемых для поддержания формы приседаний

Нападающий «Реала» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду делает по 200-300 приседаний в день для поддержания формы. Слова португальца во вторник, 14 марта, приводит The Daily Mail.

«Это неправда, что я делаю по 3000 приседаний каждый день. Я обычно занимаюсь четыре или пять раз в неделю и делаю по 200 или 300 приседаний. Делать их слишком много не очень хорошо, потому что потом будете испытывать боль в пояснице», — сказал Роналду.

В текущем сезоне 32-летний форвард провел за «Реал» 21 матч в чемпионате Испании, в которых забил 19 мячей и отдал четыре голевых передачи.

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12 декабря португалец в четвертый раз в карьере получил «Золотой мяч» — приз лучшему игроку мира по итогам года по версии журнала France Football. В 2016 году нападающий в составе «Реала» выиграл Лигу чемпионов, а вместе со сборной Португалии — чемпионат Европы.

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