Роналду назвал количество выполняемых для поддержания формы приседаний

Криштиану Роналду
 

Криштиану Роналду. Фото: AP/LETA

Нападающий «Реала» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду делает по 200-300 приседаний в день для поддержания формы. Слова португальца во вторник, 14 марта, приводит The Daily Mail.

«Это неправда, что я делаю по 3000 приседаний каждый день. Я обычно занимаюсь четыре или пять раз в неделю и делаю по 200 или 300 приседаний. Делать их слишком много не очень хорошо, потому что потом будете испытывать боль в пояснице», — сказал Роналду.

В текущем сезоне 32-летний форвард провел за «Реал» 21 матч в чемпионате Испании, в которых забил 19 мячей и отдал четыре голевых передачи.

Реклама

12 декабря португалец в четвертый раз в карьере получил «Золотой мяч» — приз лучшему игроку мира по итогам года по версии журнала France Football. В 2016 году нападающий в составе «Реала» выиграл Лигу чемпионов, а вместе со сборной Португалии — чемпионат Европы.

Еще по этой теме
Роналду сделал дубль за три минуты и спас «Реал» от поражения

Роналду сделал дубль за три минуты и спас «Реал» от поражения

Магический прием мяча от Криштиану Роналду

Магический прием мяча от Криштиану Роналду

Роналду установил рекорд Ла Лиги по забитым пенальти

Роналду установил рекорд Ла Лиги по забитым пенальти


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Земля
Земля, Engures pag., 14500 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 149000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 13000 EUR

reklama.vesti.lv

Оцените эксперимент: Анна Семенович кардинально сменила имидж Wo&Men

Оцените эксперимент: Анна Семенович кардинально сменила имидж

Названо число черных дыр в Млечном Пути Hi-Tech

Названо число черных дыр в Млечном Пути

Помните бегемотика Фиону? Новое видео с этим чудом умилило Сеть Wo&Men

Помните бегемотика Фиону? Новое видео с этим чудом умилило Сеть

Почему экс-министр Юрканс не может жениться на возлюбленной? Wo&Men

Почему экс-министр Юрканс не может жениться на возлюбленной?

Девушка с синдромом кошачьего глаза стала моделью Wo&Men

Девушка с синдромом кошачьего глаза стала моделью

Спорт

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Baldone
130 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Baltezers
138 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Земля Гробиньская вол.
Продают Земля Гробиньская вол. 117 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 500 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Сдают Дом, Тейка
Сдают Дом, Тейка 1 900 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
SERTIFICĒTU ARHITEKTU
SERTIFICĒTU ARHITEKTU
SERVISA INŽENIERIS/-E
SERVISA INŽENIERIS/-E
FIELD SERVICE ENGINEER
FIELD SERVICE ENGINEER
LOĢISTIKAS DARBINIEKS
LOĢISTIKAS DARBINIEKS
http://alkoutlet.lv

Темы

 