Бойцы ММА одновременно отправили друг друга в нокаут

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Во время турнира Shamrock FC 285 в Канзас Сити (США) бойцы ММА Аксель Каварес и Алан Васкес одновременно нокаутировали друг друга в первом раунде. Алан Васкес нашел в себе силы, чтобы подняться первым и стал победителем.