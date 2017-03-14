Бойцы ММА одновременно отправили друг друга в нокаут

 

Фото: скриншот

Во время турнира Shamrock FC 285 в Канзас Сити (США) бойцы ММА Аксель Каварес и Алан Васкес одновременно нокаутировали друг друга в первом раунде. Алан Васкес нашел в себе силы, чтобы подняться первым и стал победителем.

Youtube

Еще по этой теме
Во Франции бои по правилам ММА объявлены вне закона

Во Франции бои по правилам ММА объявлены вне закона

Сборная России выиграла все золото чемпионата мира по ММА

Сборная России выиграла все золото чемпионата мира по ММА

Попала под раздачу: боец ММА ударил девушку после поражения

Попала под раздачу: боец ММА ударил девушку после поражения


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 34000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 295000 EUR
Земля
Земля, Jelgava, 20000 EUR

reklama.vesti.lv

Девушка с синдромом кошачьего глаза стала моделью Wo&Men

Девушка с синдромом кошачьего глаза стала моделью

В смартфонах на Android обнаружили предустановленный вирус Hi-Tech

В смартфонах на Android обнаружили предустановленный вирус

Tesla выпустит маленький кроссовер Model Y в 2018 году Hi-Tech

Tesla выпустит маленький кроссовер Model Y в 2018 году

Как носить шубу на голое тело? Алена Водонаева показала «мастер- Showbiz

Как носить шубу на голое тело? Алена Водонаева показала «мастер-

Почему российскую участницу могут не пустить на «Евровидение» Showbiz

Почему российскую участницу могут не пустить на «Евровидение»

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Baltezers
138 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Ozolnieki
215 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
22 500 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Земля Гробиньская вол.
Продают Земля Гробиньская вол. 117 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 500 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Сдают Дом, Тейка
Сдают Дом, Тейка 1 900 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
PĀRDOŠANAS UN KLIENTU SERVISA S ...
PĀRDOŠANAS UN KLIENTU SERVISA S ...
KLIENTU APKALPOŠANAS VADĪTĀJU
KLIENTU APKALPOŠANAS VADĪTĀJU
KLIENTU SERVISA SPECIĀLISTS/-E
KLIENTU SERVISA SPECIĀLISTS/-E
ZĪMOLA VADĪTĀJU
ZĪMOLA VADĪTĀJU
http://alkoutlet.lv

Темы

 