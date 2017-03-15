Стал известен первый полуфиналист Кубка Гагарина

Магнитогорский «Металлург»
 

Магнитогорский «Металлург». Фото: Sputnik/Scanpix

Магнитогорский «Металлург» в овертайме победил астанинский «Барысом» со счетом 3:2 в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра прошла в Астане.

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В составе хозяев шайбы забросил Найджел Доус (11-я минута) и Никита Михайлис (52).

Гости ответили тремя заброшенными шайбами, причем Ян Коварж оформил дубль (47, 79). Еще один гол принес Крис Ли (49).

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Счет в серии до четырех побед стал 4-0 в пользу «Металлурга».

В полуфинале Кубка Гагарина «Металлург» сыграет с победителем противостояния «Авангард» (Омск) — «Ак Барс» (Казань). Магнитогорский клуб начнет серию двумя домашними матчами, которые пройдут 24 и 26 марта.

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