Стал известен первый полуфиналист Кубка Гагарина

Магнитогорский «Металлург» в овертайме победил астанинский «Барысом» со счетом 3:2 в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра прошла в Астане.
- «Ак Барс» сделал хорошую заявку на выход в полуфинал Кубка Гагарина 11 марта 2017 г.
В составе хозяев шайбы забросил Найджел Доус (11-я минута) и Никита Михайлис (52).
Гости ответили тремя заброшенными шайбами, причем Ян Коварж оформил дубль (47, 79). Еще один гол принес Крис Ли (49).
Счет в серии до четырех побед стал 4-0 в пользу «Металлурга».
В полуфинале Кубка Гагарина «Металлург» сыграет с победителем противостояния «Авангард» (Омск) — «Ак Барс» (Казань). Магнитогорский клуб начнет серию двумя домашними матчами, которые пройдут 24 и 26 марта.Еще по этой теме