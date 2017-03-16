Вратарь «Атлетико» совершил двойной сэйв в матче Лиги чемпионов

 

Фото: AP/Scanpix

Вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак дважды отбил мяч в течение одной атаки в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с леверкузенским «Байером».

На 68-й минуте встречи, прошедшей в Мадриде, Облак сначала отразил удар нападающего Юлиана Брандта, а затем не дал забить форварду Кевину Фолланду. Последний нанес еще один удар по воротам «Атлетико», однако его принял на себя защитник, пишет Lenta.ru.

Встреча завершилась со счетом 0:0, что позволило испанскому клубу пройти в 1/4 финала турнира. В первом матче они оказались сильнее «Байера» — 4:2.

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