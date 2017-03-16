«Магнитка» стал первым полуфиналистом розыгрыша Кубка Гагарина

 

Фото: Stanislav Krasilnikov/TASS/Scanpix

Магнитогорский «Металлург» пробился в полуфинал розыгрыша Кубка Гагарина, переиграв на выезде казахстанский «Барыс» в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Астане завершилась победой действующих обладателей трофея в овертайме со счетом 3:2. У визитеров отличились Крис Ли (48:17) и Ян Коварж (46:00), на счету которого два гола, включая победный бросок на 19-й минуте овертайма. В составе «Барыса» шайбы забрасывали Найджел Доус (10:50) и Никита Михайлис (51:56).

Счет в серии до четырех побед стал 4-0 в пользу «Магнитки». Соперник магнитогорцев по финалу Восточной конференции определится в противостоянии казанского «Ак Барса» и омского «Авангарда».

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В среду казанцы на своем льду переиграли своих оппонентов в четвертом матче со счетом 2:1 и упрочили преимущество по победам до 3-1.

У хозяев отметились Александр Свитов (09:37) и Андрей Попов (17:36), у гостей - Николай Лемтюгов (41:25). Следующий матч, который в случае победы «Ак Барса» может стать решающим, пройдет 17 марта в Омске.

На западе борьбу за выход в финал конференции в сериях до четырех побед ведут московский ЦСКА и ярославский «Локомотив» (2-2), а также питерский СКА и столичное «Динамо» (3-1).


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