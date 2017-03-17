Скелетонист Мартин Дукурс в восьмой раз стал обладателем Кубка мира

 

Фото: AP/Scanpix

Латвийский скелетонист Мартин Дукрус в восьмой раз подряд стал обладателем Кубка мира, выиграв последний этап на южнокорейской трассе в Пхенчхане, где через год пройдут Олимпийские игры. Брат Мартина Томас на заключительном этапе занял третье место.

По сумме двух заездов Мартин на одну сотую секунды опередил южнокорейского скелетониста Юна Сун Бина.

Мартин Дукурс остается неизменным победителем Кубка мира с 2010 года и рекордсменом по числу побед. Пять раз Кубок мира выигрывал австриец Кристиан Ауэрс, но ни один другой спортсмен не становился его обладателем больше двух раз.

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Олимпийский чемпион Александр Третьяков после первого заезда оказался только десятым, а во втором заезде показал третий лучший результат и в сумме поднялся на четвертое место.

По итогам сезона Мартин за восемь этапов набрал 1662 очка, Сун Бин - 1623 очка, а третье место в общем зачете занимает Третьяков - 1454 очка.

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