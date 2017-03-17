Турецкий клуб заставил болельщика помыть 10 тыс. кресел на стадионе

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Турецкий футбольный клуб «Трабзонспор» наказал своего болельщика, который встал ногами на кресло нового стадиона команды во время одного из матчей чемпионата Турции. Видео было опубликовано на странице клуба в Twitter.

«Это наш новый дом, а вы же дома не ходите в обуви по мягкой мебели? Вот наказание!» — говорится в сообщении клуба.

Фаната обязали помыть 10 тысяч кресел на стадионе «Шенол Гюнеш», который был открыт 18 декабря 2016 года. Вместимость арены превышает 41 тысячу зрителей.

Реклама

Twitter


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Jūrmala, 490000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 190000 EUR
Дом
Дом, Ķekavas pag., 179500 EUR

reklama.vesti.lv

В Латвии создан мотоцикл с уникальным дизайном Night Nomad Hi-Tech

В Латвии создан мотоцикл с уникальным дизайном Night Nomad

Меган Фокс после рождения третьего ребенка разделась для журнала Showbiz

Меган Фокс после рождения третьего ребенка разделась для журнала

Сама посчитает и упакует: удивительная автоматика в японском суп Hi-Tech

Сама посчитает и упакует: удивительная автоматика в японском суп

Все хотят такую же! Сумка «как у Джоли» бьет рекорды продаж Wo&Men

Все хотят такую же! Сумка «как у Джоли» бьет рекорды продаж

Частые болезни детей сочли хорошим знаком Wo&Men

Частые болезни детей сочли хорошим знаком

Футбол

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
32 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
67 500 EUR
Дом
Дом Baldone
130 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
22 500 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Земля Гробиньская вол.
Продают Земля Гробиньская вол. 117 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 500 EUR
Продают Квартиры, Юрмала
Продают Квартиры, Юрмала 349 000 EUR
Сдают Дом, Тейка
Сдают Дом, Тейка 1 900 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
PĀRDEVĒJU – KONSULTANTI/-U
PĀRDEVĒJU – KONSULTANTI/-U
PROJEKTU VADĪTĀJU (AR SKANDINĀ ...
PROJEKTU VADĪTĀJU (AR SKANDINĀ ...
C/C++ PROGRAMMĒTĀJS/-A
C/C++ PROGRAMMĒTĀJS/-A
MEDICĪNAS PĀRSTĀVI (DARBAM KU ...
MEDICĪNAS PĀRSTĀVI (DARBAM KU ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 