Турецкий клуб заставил болельщика помыть 10 тыс. кресел на стадионе

Турецкий футбольный клуб «Трабзонспор» наказал своего болельщика, который встал ногами на кресло нового стадиона команды во время одного из матчей чемпионата Турции. Видео было опубликовано на странице клуба в Twitter.
«Это наш новый дом, а вы же дома не ходите в обуви по мягкой мебели? Вот наказание!» — говорится в сообщении клуба.
Фаната обязали помыть 10 тысяч кресел на стадионе «Шенол Гюнеш», который был открыт 18 декабря 2016 года. Вместимость арены превышает 41 тысячу зрителей.
"Yeni yuvamız" derken şaka yapmıyorduk. İnsan hiç evindeki koltuklara ayakkabılarıyla basar mı? Hemen alır cezasını! :) pic.twitter.com/gv67VOVoSZ— Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) March 15, 2017