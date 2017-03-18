Шарапова рассказала о желании завести детей

Мария Шарапова
 

Мария Шарапова. Фото: REUTERS/Scanpix

Российская теннисистка Мария Шарапова, отбывающая дисквалификацию за употребление допинга, рассказала о желании завести детей. Слова спортсменки приводит Vogue.

«Возможно, причина в том, что я очень сложный человек. Я хочу иметь детей, но слишком сосредоточена на работе, и, честно говоря, именно по этой причине у меня не складывались многие отношения. Я не могу жить с чувством, что пожертвовала одним ради другого.

Ненавижу слово баланс, потому что это 50 на 50, а это значит, что обеим вещам вы уделяете только 50 процентов внимания», — заявила Шарапова.

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Россиянка продолжает отбывать дисквалификацию за употребление мельдония. Она была отстранена на два года в июне 2016 года. 4 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок дисквалификации 29-летней теннисистки с двух лет до 15 месяцев.

Шарапова планирует вернуться на корт 26 апреля на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Штутгарте.

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