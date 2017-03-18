Хоккейный эксперт случайно нарисовал в прямом эфире извергающийся половой член

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Забавный случай произошел с одним экспертом на венгерском ТВ. Во время разбора эпизода матча НХЛ между «Виннипегом» и «Колорадо», завершившегося со счетом 6:1 в пользу канадского клуба, на интерактивной доске «знаток хоккея» увлекся и нарисовал извергающийся мужской орган.

Бедолага не сразу осознал, что у него получилось и над ним смеется вся студия.

К слову, «виртуальный выстрел» пришелся прямо в голкипера «Колорадо» Джереми Смита, а не в российского вратаря Семена Варламова, который из-за травмы выбыл до конца сезона.

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