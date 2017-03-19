Австралийский лыжник установил новый рекорд в прыжках с трамплина (видео)

 

Фото: скриншот

«Летающий лыжник» из Австрии Штефан Крафт установил новый мировой рекорд в прыжках на лыжах с трамплина на этапе Кубка мира в норвежском Викерсунде.

До этого лучшее достижение планеты принадлежало норвежцу Андерсу Фаннемелю, который в 2015 году приземлился на отметке на 251,5 метра.

На командных соревнованиях в Викерсунде этот показатель сперва превзошел норвежец Роберт Йоханссон (252 м), а затем феноменальную попытку исполнил Штефан Крафт, установивший новый рекордный ориентир в этой лыжной дисциплине - 253,5 м.

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