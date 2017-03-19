Латвийские бобслеисты отлично закончили сезон! Третье и четвертое место на олимпийской трассе

Квартет латвийских Бобслеистов Оскара Киберманиса и Оскара Мелбардиса сегодня в южнокорейском Пхенчхане, где через неполный год пройдут Олимпийские игры, завоевали в финальном 8-ом этапе Кубка мира по бобслею и скелетону третье и четвертое место.

По итогам первого заезда лидерство захватил российский экипаж Александра Касьянова. Второй шла четверка Оскара Киберманиса, третьим немец Нико Вальтер и четвертую строчку делили сразу три квартета — швейцарца Рико Петера, латвийца Оскара Мелбардиса и канадца Джастина Криппса.

Во второй попытке четверка Мелбардиса показала третье время, а экипаж Киберманиса оказался только пятым. По сумме двух заездов Киберманис оказался быстрее Мелбардиса на три сотых, и в итоге занял третье место. На второе поднялись швейцарцы, а первое место уверенно взял Александр Касьянов (Россия).

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