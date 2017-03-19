Игрок клуба НХЛ попал шайбой в отверстие для камеры и разбил лицо болельщику

 

Фото: скриншот

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Франсуа Бошемен попал шайбой в отверстие для камеры на заградительном стекле и разбил лицо болельщику в матче регулярного чемпионата против «Детройт Ред Уингс». Видеозапись момента появилась на YouTube-канале SPORTSNETCANADA.

Встреча прошла в ночь на воскресенье, 19 марта, и завершилась поражением «Колорадо» со счетом 1:5. В первом периоде Бошемен попытался выбросить шайбу по борту, но попал в отверстие для камеры. Болельщик, который пострадал от удара шайбой, сумел остановить кровь полотенцем.

Youtube

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