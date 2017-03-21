Самый титулованный биатлонистов сообщил о скором завершении карьеры

Мартен Фуркад
 

Мартен Фуркад. Фото: TASS/Scanpix

Французский биатлонист Мартен Фуркад признался, что из-за недостатка спортивной мотивации готов завершить карьеру после Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

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Как заявил сам спортсмен в интервью изданию L`Equipe, он намерен сосредоточиться на семейной жизни и воспитании детей.

«Существует большая вероятность того, что я закончу карьеру после Олимпиады-2018, - цитирует Фуркада «Матч ТВ«. - Мне все труднее искать мотивацию. Вскоре у меня будет уже двое детей, и у меня есть девушка, которая многим пожертвовала ради меня. Я добился больших побед, но неизбежно наступит возраст, когда захочется чего-то еще».

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В минувшем сезоне Мартен одержал 14 индивидуальных побед на этапах Кубка мира и повторил рекорд шведской биатлонистки Магдалены Форсберг.

Он завоевал большой Хрустальный глобус, а также победил во всех четырех дисциплинах - спринте, пасьюте, индивидуальных гонках и масс-старте.

Отметим, что принципиальный соперник Фуркада россиянин Антон Шипулин также рассматривает вариант завершения карьеры после Олимпиады в Пхенчхане.

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