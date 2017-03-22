Еще трех российских олимпийцев уличили в приеме допинга на Играх-2012

 

Фото: AP/Scanpix

Дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) после перепроверок допинг-проб с Олимпиады-2012 аннулировала результаты российских метательниц молота Гульфии Ханафеевой и Марии Беспаловой, а также прыгуньи тройным прыжком Виктории Валюкевич.

Все три спортсменки участвовали в летней лондонской Олимпиаде, однако медалей завоевать не смогли. Беспалова заняла 11-е место, Ханафеева не квалифицировалась в финал, а Валюкевич показала в секторе тройного прыжка восьмой результат. Однако МОК обязал легкоатлеток вернуть олимпийскую атрибутику.

«Они признаны нарушившими антидопинговые правила Олимпийских игр 2012 года в Лондоне на основании повторных проверок проб. Результаты, достигнутые спортсменками на тех соревнованиях, аннулированы, олимпийская атрибутика подлежит возврату, - говорится в сообщении Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). - Решения о сроках дисквалификации вследствие нарушений будут вынесены отдельно после завершения дисциплинарных процедур и не влияют на исполнение решений дисциплинарной комиссии МОК».

Реклама

О том, какие вещества были найдены в пробах спортсменок, не сообщается.

ВФЛА также отмечает, что метательница диска Вера Ганеева, признанная нарушившей антидопинговые правила Игр-2012, вернула в Олимпийский комитет России диплом участника.

По итогам перепроверки допинг-проб с Игр 2008 и 2012 годов за нарушение антидопинговых правил у российских спортсменов в общей сложности уже было отобрано 25 олимпийских медалей. Санкции были применены к 32 атлетам из РФ.

Еще по этой теме
Новая перепроверка допинг-проб с ОИ-2008 и 2012 выявила положительные тесты среди россиян

Новая перепроверка допинг-проб с ОИ-2008 и 2012 выявила положительные тесты среди россиян

Российские бегуньи лишились медали ОИ-2012 после проверки на допинг

Российские бегуньи лишились медали ОИ-2012 после проверки на допинг


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 330000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 42000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 84900 EUR

reklama.vesti.lv

Как сделать женщине хорошо Wo&Men

Как сделать женщине хорошо

Хакеры взломали ОС Microsoft и Apple на глазах у сотен зрителей Hi-Tech

Хакеры взломали ОС Microsoft и Apple на глазах у сотен зрителей

Молдавия исключила вино из списка алкогольных напитков Hi-Tech

Молдавия исключила вино из списка алкогольных напитков

Названы самые опасные болезни для человека Hi-Tech

Названы самые опасные болезни для человека

Стало известно, кто заменит Егора Дружинина на шоу «Танцы» Showbiz

Стало известно, кто заменит Егора Дружинина на шоу «Танцы»

Спорт

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
58 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
32 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
22 500 EUR
Дом
Дом Ozolnieki
215 000 EUR
Дом
Дом Baltezers
138 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 270 EUR
Продают Земля, Бабитe
Продают Земля, Бабитe 31 000 EUR
Сдают Дом, Межапаркс
Сдают Дом, Межапаркс 1 900 EUR
Продают Квартиры, Юрмалe
Продают Квартиры, Юрмалe 326 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
PĀRDOŠANAS UN KLIENTU SERVISA S ...
PĀRDOŠANAS UN KLIENTU SERVISA S ...
LOĢISTIKAS VADĪTĀJU
LOĢISTIKAS VADĪTĀJU
ZĪMOLA VADĪTĀJU
ZĪMOLA VADĪTĀJU
SERTIFICĒTU ARHITEKTU
SERTIFICĒTU ARHITEKTU
http://alkoutlet.lv

Темы

 