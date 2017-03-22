Во время поединка боец показал чудо-прием, зависнув в воздухе

В казахстанской Караганде во время международного турнира по бразильскому джиу-джитсу и грепплингу местный боец продемонстрировал удивительный прием.

Во время поединка соперник казахстанца зажал его голову и принялся душить. Тогда молодой борец уперся головой в грудь противника, завис на мгновение в воздухе параллельно полу, а затем совершил совершить победный бросок.

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Многие комментаторы назвали такой прием травматичным: по мнению пользователей Сети, трюк мог закончится для борца серьезной травмой шеи. Некоторые комментаторы и вовсе посчитали, что представитель хозяев турнира применил запрещенный прием, уточняет «Евроспорт».