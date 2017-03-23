МИД РФ предупредил о готовящейся кампании по срыву ЧМ-2018

Мария Захарова
 

Мария Захарова. Фото: Artyom Korotayev/TASS/Scanpix

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова рассказала журналистам о готовящейся в западных СМИ кампании по срыву чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году.

«Через какое-то время, очень непродолжительное, мы будем все свидетелями очень активных действий западного мира на этом направлении, который будет предпринимать очень серьезные шаги в отношении проводимого в России мероприятия, его подготовки», - цитирует Захарову «Интерфакс».

«Целью будет, конечно, срыв.

Будут использованы все возможности информационные, будет использовано и влияние на общественное мнение»,

- добавила представительница МИДа, отметив, что «будут различные сюрпризы».

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В ходе выступления на брифинге министерства Захарова напомнила, что в преддверии Олимпийских игр в Сочи западные СМИ писали об их плохой организации, а также устроили «черную пиар-кампанию» на тему допинга в российском спорте.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

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