Гран-при Австралии: Хэмилтон выиграл первую практику

Льюис Хэмилтон
 

Льюис Хэмилтон. Фото: AP/Scanpix

Британец Льюис Хэмилтон, выступающий в команде Мерседес, показал лучшее время в первой сессии свободных заездов на первом этапе Формулы-1 нового сезона – Гран-при Австралии.

Трехкратный чемпион мира проехал самый быстрый свой круг за 1 минуту 24,220 секунды. Вторым стал его новый партнер по команде Вальттери Боттас (+0,583).

Первую тройку замкнул Дэниел Риккардо (+0,666) из Ред Булл. Но если Мерседес был на UltraSoft, то Даниэль Риккардо был на резине SuperSoft.

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Стоит отметить, что тренировка прошла без серьезных вылетов, хотя несколько мелких ошибок зрители все же увидели, в том числе в исполнении Даниэля Риккардо, Валттери Боттаса, Романа Грожана и Маркуса Эриксона. Из-за технических проблем досрочно завершил тренировку Джолион Палмер.

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