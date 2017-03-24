СМИ: Конте отказал Абрамовичу в приобретении Неймара

Как сообщает итальянский Tuttosport, президент Челси Роман Абрамович предложил Конте предпринять попытку приобрести Неймара уже следующим летом, однако получил отказ.

Столь решительные действия от российского миллиардера продиктованы интересом к персоне Конте миланского Интера. Итальянский клуб мечтает о том, чтобы уже следующим летом Антонио стал наставником команды и даже готов раскошелиться на годичный оклад Конте в 15 млн евро.

Ожидается, что Абрамович также не станет скупиться на летние трансферы и, благодаря новым исполнителям, попытается удержать 47-летнего итальянца в Челси.

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Напомним, «аристократы» уверенно возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги, на 10 очков опережая, идущий вторым, Тоттенхэм.

Интересно, что ранее сам Неймар заявил, что хотел бы поиграть в АПЛ. В нынешнем сезоне 25-летний бразилец провел в футболке Барселоны 36 матчей, в которых отметился 14 голами и 18 результативными передачами.

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