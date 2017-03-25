В Перу изъяли почти полторы тонны кокаина в упаковках с изображением Месси

В Перу изъяли 1,4 тонны кокаина в упаковках с изображением аргентинского нападающего испанского клуба «Барселоны» Лионеля Месси. Наркотики были обнаружены правоохранительными органами латиноамериканской страны. Стоимость партии оценивается примерно в 78 млн евро.

Упаковки с порошком, общая стоимость которых оценивается примерно в 78 млн евро, были выполнены в цветах каталонского клуба и украшены изображениями Месси.

«Большинство из 1,2 тысяч пакетов с наркотиками были замаскированы под упаковки с филе кальмаров с изображениями и фамилией Месси»,

- сообщили ESPN представители властных структур Перу.

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Отмечается, что контрабандисты пойманы не были. Полицейские сообщили, что подобная находка - вторая по массовости в году. Ранее в Перу обнаружили кокаина на 161 миллион евро, который был спрятан в пакетах со спаржей.